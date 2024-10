Lazio, Lotito: “Ho costruito una squadra determinata. Scudetto? Non sono un mago” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ho costruito una squadra determinata”. Di poche parole Claudio Lotito con i cronisti che gli chiedevano un commento sulla Lazio al momento quarta in Serie A. “Chi vince lo Scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella”, ha invece risposto a chi gli chiedeva un pronostico sulla vittoria del campionato, aggiungendo che “il pallone è per tutti, il calcio è per pochi”, riferisce l’ANSA. Lazio, Lotito: “Ho costruito una squadra determinata. Scudetto? Non sono un mago” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Houna”. Di poche parole Claudiocon i cronisti che gli chiedevano un commento sullaal momento quarta in Serie A. “Chi vince lo? Non faccio mica ildi Arcella”, ha invece risposto a chi gli chiedeva un pronostico sulla vittoria del campionato, aggiungendo che “il pallone è per tutti, il calcio è per pochi”, riferisce l’ANSA.: “Houna? Nonun” SportFace.

Roma - disoccupato sviene per la fame mentre camminava : il presidente della Lazio Lotito gli offre un posto - “Da tre giorni non mangiavo, erano finiti i risparmi, qualunque cosa riuscissi a racimolare era per la mia famiglia: bevevo solo acqua, ho tentato anche di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, ma le analisi andavano bene e mi hanno mandato via. S. Ora, Mario farebbe qualsiasi cosa per ... (Ilfattoquotidiano.it)

La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto - chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri - . Non a caso è sotto scorta da vent’anni. Per aver chiuso con Immobile e perché era ancora aperta la ferita della fine del rapporto con Maurizio Sarri. Ha ragione Lotito quando dichiara: «Io dico sempre che il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. Venne indetta una manifestazione contro ... (Ilnapolista.it)

Lotito racconta cosa è accaduto quando la Lazio acquistò Castellanos : “Mi prendevano in giro” - Claudio Lotito spiega cosa è successo un anno fa quando acquisto El Taty Castellanos per la Lazio. Il presidente biancoceleste sottolinea lo scetticismo che ruotava attorno all'attaccante: "Mi prendevano in giro".Continua a leggere . (Fanpage.it)