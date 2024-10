La silenziosa avanzata delle pizze dolci: in Puglia il caffè leccese diventa una tonda strepitosa (Di martedì 8 ottobre 2024) Le tradizioni in Puglia si rincorrono, resistendo al passare del tempo, e usi e gusti della gente del posto subiscono l’occhio curioso di chi viene da lontano. È quello che è successo con il caffè leccese, nato intorno alla metà del Novecento per rinfrescare e rinvigorire durante le calure estive: caffè, ghiaccio e latte di mandorla, nulla di più. Eppure questa semplicissima ricetta, che lo rende un po' più fresco e dolce, ha conquistato tantissimi appassionati del caffè. "Come un caffè leccese" È qui che entra in scena Cristiano Taurisano, pizzaiolo autodidatta ma soprattutto fine conoscitore delle materie prime locali. Nella sua pizzeria Luppolo e Farina – a Latiano, in provincia di Brindisi - insieme al socio Davide Barile, che gestisce la sala, Taurisano ha pensato di accompagnare al caffè un dolce. O meglio, ha deciso di portare il caffè sul dolce. Gamberorosso.it - La silenziosa avanzata delle pizze dolci: in Puglia il caffè leccese diventa una tonda strepitosa Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le tradizioni insi rincorrono, resistendo al passare del tempo, e usi e gusti della gente del posto subiscono l’occhio curioso di chi viene da lontano. È quello che è successo con il, nato intorno alla metà del Novecento per rinfrescare e rinvigorire durante le calure estive:, ghiaccio e latte di mandorla, nulla di più. Eppure questa semplicissima ricetta, che lo rende un po' più fresco e dolce, ha conquistato tantissimi appassionati del. "Come un" È qui che entra in scena Cristiano Taurisano, pizzaiolo autodidatta ma soprattutto fine conoscitorematerie prime locali. Nella suaria Luppolo e Farina – a Latiano, in provincia di Brindisi - insieme al socio Davide Barile, che gestisce la sala, Taurisano ha pensato di accompagnare alun dolce. O meglio, ha deciso di portare ilsul dolce.

