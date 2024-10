La Cremonese esonera Stroppa: un ex Palermo tra i candidati per la sostituzione (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovanni Stroppa non è più alla guida della Cremonese, panchina dove si era seduto il 19 settembre 2023 (in seguito all`esonero di Davide Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovanninon è più alla guida della, panchina dove si era seduto il 19 settembre 2023 (in seguito all`esonero di Davide

Cremonese - il club volta pagina : esonerato Giovanni Stroppa - La Cremonese volta pagina. Il club desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona“. Stroppa arrivò sulla panchina della squadra 19 settembre 2023 e portò la squadra alla quarta ... (Sportface.it)

SERIE B. Maran dilaga nel primo tempo - Stroppa sfiora la rimonta : Brescia-Cremonese 3-2 - Il Brescia batte 3-2 la Cremonese al termine di un derby dai due volti. . SERIE B - SETTIMA GIORNATA: Cittadella-Frosinone 1-2, Bari-Cosenza 1-1, Carrarese-Reggiana 0-0, Sassuolo-Spezia 0-0, Cesena-Mantova 4-2, Juve Stabia-Pisa 2-0, Modena-Sampdoria 1-3, Salernitana-Catanzaro 0-0, ... (Sport.quotidiano.net)