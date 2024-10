Quotidiano.net - Iran, 'pronti a qualsiasi scenario, forze armate preparate'

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'è "pronto a" e le sue"sono completamente". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, aggiungendo che la Repubblica islamica ha "individuato tutti gli obiettivi necessari", mentre tenta di "fermare i conflitti e raggiungere un accordo accettabile per il cessate il fuoco". Secondo quanto riferisce Isna, Araghchi si recherà in Arabia Saudita, e successivamente in altri Paesi della regione, per consultazioni sugli ultimi sviluppi regionali e per "cercare di fermare i crimini del regime sionista in Libano e Gaza". Il ministro, che ha recentemente ha visitato il Libano e la Siria, ha sottolineato che i Paesi islamici stanno compiendo sforzi congiunti per affrontare l'attuale crisi regionale. "La politica di principio dell'è quella di sostenere i movimenti di resistenza e noi manterremo questa politica.