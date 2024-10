Quifinanza.it - In pensione a 70 nel 2051, le stime Istat che mettono in difficoltà il governo italiano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel, secondo ledell’, in Italia i lavoratori riusciranno ad andare insolo al raggiungimento dei 70 anni d’età. È questo il quadro delineato dal presidente dell’Istituto, Francesco Maria Chelli, nel corso dell’audizione sul Psb davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. A causare tale prospettiva, non certo ottimistica, è “un’amplificazione dello squilibrio tra nuove e vecchie generazioni”, con il calo della natalità che comporterà “un impatto importante” sulle politiche di protezione sociale. In Italia ci saranno sempre più anziani L’analisi fornita dall’parte da un concetto molto semplice, ovvero che l’invecchiamento sempre maggiore della popolazione italiana porterà a uno squilibrio tra nuove e vecchie generazioni che renderà più complesse le politiche di protezione sociale.