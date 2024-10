Il concordato può trasformarsi in una pratica e un condono permanente (Di martedì 8 ottobre 2024) Bisogna tornare sul concordato preventivo perché è una delle pochissime novità del governo Meloni in questi Ilfoglio.it - Il concordato può trasformarsi in una pratica e un condono permanente Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bisogna tornare sulpreventivo perché è una delle pochissime novità del governo Meloni in questi

Il concordato può trasformarsi in una pratica e un condono permanente - La strada intrapresa non è altro che l’altra faccia della medaglia dell’assenza di una promessa credibile di controlli per chi non fa il concordato. L’intento del governo è di spostare alcune riforme ... (ilfoglio.it)

Cnn: accordo provvisorio, sospeso lo sciopero dei portuali Usa che paralizzava la East Cost - Raggiunto tra le parti un accordo provvisorio sui salari dopo lo sciopero che da martedì paralizza i porti della east coast americana. Lo riporta la Cnn,riferendo che i membri dell'International Longs ... (informazione.it)

Inaugurazione mostra d'arte “OMNI - Omnia mutantur, nihil interit” - 5 ottobre - (Rocca di Mezzo, 01 Ott 24) Il 5 ottobre alle 15.30, la chiesa sconsacrata di San Sebastiano, situata presso Corbellino, frazione di Fagnano Alto in provincia dell'Aquila, ospiterà la mostra d'arte ... (parks.it)