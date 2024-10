Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League importante successo di Gherdeina che ferma i Red Bull Junior (Di martedì 8 ottobre 2024) Un solo match nella serata di Alps Hockey League 2024-2025 ma che vedeva una formazione italiana impegnata sul ghiaccio. Gherdeina, infatti, ha superato i Red Bull Junior con il punteggio di 3-2, fermando di conseguenza la capolista. Gherdeina-RED Bull JuniorS 3-2 Dopo un primo periodo concluso a reti bianche, sono gli austriaci i primi ad andare a segno grazie alla rete di Assavolyuk al minuto 21:46 su assist di Wurzer. La risposta degli altoatesini arriva solamente nel terzo periodo. Prima arriva il pareggio di Cristellon al minuto 44:35, quindi Pitschieler va al sorpasso con il 2-1 al 45:46. Gherdeina va a segno con il 3-1 di McGowan con 50:36, ma gli austriaci non mollano e accorciano le distanze con Horl al 58:46. Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League importante successo di Gherdeina che ferma i Red Bull Junior Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un solo matchdi2024-2025 ma che vedeva una formazione italiana impegnata sul, infatti, ha superato i Redcon il punteggio di 3-2,ndo di conseguenza la capolista.-REDS 3-2 Dopo un primo periodo concluso a reti bianche, sono gli austriaci i primi ad andare a segno grazie alla rete di Assavolyuk al minuto 21:46 su assist di Wurzer. La risposta degli altoatesini arriva solamente nel terzo periodo. Prima arriva il pareggio di Cristellon al minuto 44:35, quindi Pitschieler va al sorpasso con il 2-1 al 45:46.va a segno con il 3-1 di McGowan con 50:36, ma gli austriaci non mollano e accorciano le distanze con Horl al 58:46.

Hockey ghiaccio : successo per gli Unterland Cavaliers sul Cortina nell’Alps League - Passano poco più di due minuti: arriva la rete di Murnieks che chiude i giochi. Nel primo terzo di gara, prima un doppio vantaggio ospite, con Saha e Lacedelli e poi l’1-2 di Smith Parker che permette ai Cavaliers di accorciare le distanze. Nella domenica sera dell’Alps Hockey League 2024-2025, ... (Oasport.it)

Hockey ghiaccio - doppia affermazione per le italiane nella ICE League. Vincono sia Bolzano sia Val Pusteria - In Ungheria infatti, il Bolzano si è imposto per 0-3 sui padroni di casa del Fehervar AV19. E’ una domenica sera positiva per le squadre italiane quella che si è appena conclusa nella regular season dell‘ICE Hockey League 2024-2025. Dopo lo 0-0 dei primi venti minuti le “Foxes”: rete di Bradley, ... (Oasport.it)

Hockey ghiaccio : Ritten sorride nel sabato di Alps League 2024. Sconfitta per le altre italiane - Di fatto, l’unica compagine a sorridere è stata Ritten che, sconfiggendo Gherdeina per 3-1, ha rinforzato la quarta posizione in classifica, sfruttando i nove punti maturati con tre vittorie (una dopo il tempo regolamentare) e due sconfitte (una dopo il tempo regolamentare) complessive. ... (Oasport.it)