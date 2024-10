Harry e Carlo, salta un altro incontro: c’è lo zampino di Camilla? (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra Harry e re Carlo i rapporti, in ogni modo, si sono abbastanza distesi. Il rapporto tra padre e figlio ha subito una tregua, fortunatamente, ma di vedersi come i vecchi tempi non c’è nessuna intenzione. Anche l’ultimo viaggio del secondogenito a Londra si rivela un flop. Nemmeno l’ultima toccata e fuga del principe Harry in quel di Londra si rivela un’occasione proficua per incontrarsi con il padre Carlo III. I due, infatti, non si sono minimamente organizzati per un possibile incontro lontano dalle telecamere. A mettere i bastoni tra le ruote però questa volta ci avrebbe pensato la regina Camilla. Ecco come sarebbe andata. Harry e Carlo saltano un altro possibile incontro, foto Ansa – VelvetGossipIl rapporto tra Harry e Carlo sembra essere di nuovo minato, questa volta dalla presenza di Camilla. Velvetgossip.it - Harry e Carlo, salta un altro incontro: c’è lo zampino di Camilla? Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Trae rei rapporti, in ogni modo, si sono abbastanza distesi. Il rapporto tra padre e figlio ha subito una tregua, fortunatamente, ma di vedersi come i vecchi tempi non c’è nessuna intenzione. Anche l’ultimo viaggio del secondogenito a Londra si rivela un flop. Nemmeno l’ultima toccata e fuga del principein quel di Londra si rivela un’occasione proficua per incontrarsi con il padreIII. I due, infatti, non si sono minimamente organizzati per un possibilelontano dalle telecamere. A mettere i bastoni tra le ruote però questa volta ci avrebbe pensato la regina. Ecco come sarebbe andata.no unpossibile, foto Ansa – VelvetGossipIl rapporto trasembra essere di nuovo minato, questa volta dalla presenza di

