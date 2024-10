Grande fratello: lite furiosa con insulti nella Casa del Grande Fratello tra Helena e Amanda (VIDEO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la puntata del Grande Fratello - andata in onda lunedì 7 ottobre - il pubblico dei social ha assistito a una discussione molto accesa tra due inquiline della Casa. Il motivo scatenante? Le nomination della serata. Il Grande Fratello sta regalando molte sorprese durante le puntate di questa nuova stagione. Infatti, al netto di qualche forzatura di troppo, gli inquilini stanno tessendo molto bene le trame del gioco, e all'interno della Casa si sono instaurati legami ma non sono mancate le faide e i dissidi. L'ultima è avvenuta nel corso della notte, poco dopo la fine della puntata del reality su Canale 5. Non è stata una lite di poco conto, anzi ciò che si è scatenato tra Helena Prestes - modella - e Amanda Lecciso - sorella di Loredana, compagna di Al Bano - ha Movieplayer.it - Grande fratello: lite furiosa con insulti nella Casa del Grande Fratello tra Helena e Amanda (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la puntata del- andata in onda lunedì 7 ottobre - il pubblico dei social ha assistito a una discussione molto accesa tra due inquiline della. Il motivo scatenante? Le nomination della serata. Ilsta regalando molte sorprese durante le puntate di questa nuova stagione. Infatti, al netto di qualche forzatura di troppo, gli inquilini stanno tessendo molto bene le trame del gioco, e all'interno dellasi sono instaurati legami ma non sono mancate le faide e i dissidi. L'ultima è avvenuta nel corso della notte, poco dopo la fine della puntata del reality su Canale 5. Non è stata unadi poco conto, anzi ciò che si è scatenato traPrestes - modella - eLecciso - sorella di Loredana, compagna di Al Bano - ha

