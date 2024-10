Grande Fratello, Lino Giuliano lancia una velenosa frecciata ai concorrenti: "Non create dinamiche per andare avanti" (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, torna all'attacco contro il cast della nuova edizione del Grande Fratello e critica le dinamiche amorose nate nella Casa. Comingsoon.it - Grande Fratello, Lino Giuliano lancia una velenosa frecciata ai concorrenti: "Non create dinamiche per andare avanti" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex protagonista di Temptation Island,, torna all'attacco contro il cast della nuova edizione dele critica leamorose nate nella Casa.

Grande Fratello 2024 - un commento sull’alcool scatena il caos : una concorrente si ferisce - Le telecamere hanno censurato gran parte della scena, ma alcuni concorrenti hanno notato che Eleonora aveva la mano fasciata con un asciugamano. Eleonora non ha preso bene le parole, accusando la coinquilina di interferire nella sua vita. ... (Anticipazionitv.it)

“Grande Fratello” - Enzo Paolo e Carmen beccati a parlare dei suoi ritocchini (VIDEO) - Ma non è finita qui, sempre in puntata il vippone ha detto: «Se a lei non sta bene un uomo così io me ne vado da casa, veramente. Non è chiaro quanto durerà la sua permanenza al reality show di Canale 5, quel che è certo è che il suo ingresso servirà per tirare su il morale al coreografo. Io ho ... (Tvzap.it)

Ascolti tv - ‘Brennero’ vs Grande Fratello : Rai 1 in testa - 293. 782. Secondo posto sul podio per Canale 5 che con il 'Grande Fratello' ha conquistato 2. (Adnkronos) – Rai1 con 'Brennero' si aggiudica la prima serata televisiva di lunedì 7 ottobre. 000 spettatori. Con uno share pari al 16,2%, l'ultima puntata della fiction con Matteo Martari è stata vista ... (Webmagazine24.it)