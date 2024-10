Giorgetti ammette: “Più difficile raggiungere una crescita dell’1%”. E cita Keynes: “Consideriamo permanenti i nostri vantaggi temporanei” (Di martedì 8 ottobre 2024) “La recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, ha comportato una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024 che rende più difficile il conseguimento di una variazione annuale del Pil reale dell’1% per l’anno in corso”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Piano strutturale di bilancio davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ammette quello che Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio avevano fatto presente lunedì: la crescita prevista per quest’anno e sempre definita realistica dal governo è diventata un miraggio. Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti ammette: “Più difficile raggiungere una crescita dell’1%”. E cita Keynes: “Consideriamo permanenti i nostri vantaggi temporanei” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “La recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, ha comportato una correzione meccanica al ribasso dellaacquisita per il 2024 che rende piùil conseguimento di una variazione annuale del Pil realeper l’anno in corso”. Il ministro dell’Economia Giancarlo, in audizione sul Piano strutturale di bilancio davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato,quello che Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio avevano fatto presente lunedì: laprevista per quest’anno e sempre definita realistica dal governo è diventata un miraggio.

