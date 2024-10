Romadailynews.it - Ferito con machete a Roma, caccia a tre aggressori

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un 26enne tunisino ricoverato in gravi condizioni dopo l’aggressione in via delle Betulle. Un 26enne di origine tunisina è stato brutalmente aggredito eal fianco con unieri sera in via delle Betulle, a. La vittima è stata colpita da tre uomini, probabilmente suoi connazionali, che sono poi fuggiti. Il giovane, con precedenti di polizia per droga e furti, è stato soccorso e trasportato al Policlinico Casilino, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica e resta in prognosi riservata. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia Casilina, impegnati nella ricerca dei tre. La dinamica dell’aggressione è ancora oggetto di indagine.