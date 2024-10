Fast and Loose: Will Smith e Michael Bay di nuovo insieme (Di martedì 8 ottobre 2024) L’attore Will Smith ed il regista Michael Bay stanno per salire a bordo del progetto Fast and Loose, action movie prodotto da Netflix. Storici collaboratori sin dai tempi del primo “Bad Boys” (era il lontano 1995), le due stelle hollywoodiane sembrano oramai pronte a tornare insieme sul set per una pellicola action Netflix dal budget mega. A confermare la probabile nuova collaborazione tra Will Smith e Michael Bay è stato Deadline attraverso un aggiornamento odierno. Fast and Loose viene descritto come un action movie ad alto tasso adrenalinico (in pieno stile Bay): esso segue la storia di un uomo che si risveglia a Tijuana (Smith) senza ricordare chi sia. Durante la ricerca della sua identità, scopre di aver vissuto una doppia vita: una come boss del crimine e l’altra come agente della CIA sotto copertura. Universalmovies.it - Fast and Loose: Will Smith e Michael Bay di nuovo insieme Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’attoreed il registaBay stanno per salire a bordo del progettoand, action movie prodotto da Netflix. Storici collaboratori sin dai tempi del primo “Bad Boys” (era il lontano 1995), le due stelle hollywoodiane sembrano oramai pronte a tornaresul set per una pellicola action Netflix dal budget mega. A confermare la probabile nuova collaborazione traBay è stato Deadline attraverso un aggiornamento odierno.andviene descritto come un action movie ad alto tasso adrenalinico (in pieno stile Bay): esso segue la storia di un uomo che si risveglia a Tijuana () senza ricordare chi sia. Durante la ricerca della sua identità, scopre di aver vissuto una doppia vita: una come boss del crimine e l’altra come agente della CIA sotto copertura.

