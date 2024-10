Lapresse.it - Criminalità, il report: aumentano violenze sessuali e reati su minori

(Di martedì 8 ottobre 2024) Presentato martedì alla Camera dei Deputati il Dossier Indifesa ‘La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo‘ 2024, in vista della Giornata internazionale delle bambine dell’11 ottobre. Per l’occasione sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes i dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che hanno fornito un quadro deicontro i, e in particolare le bambine e ragazze, in Italia. Secondo il dossier, nel 2023 iai danni diin Italia sono stati 6.952 in totale, in media 19 al giorno, 95 in più rispetto al 2022: un aumento del 34% in 10 anni e addirittura dell’89% dal 2006. Maltrattamenti in famiglia raddoppiati dal 2013 Ipiù diffusi, che registrano anche l’incremento più alto, sono i maltrattamenti in famiglia: ben 2.