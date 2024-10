Corea del Nord: Kim minaccia ancora l’uso delle armi nucleari (Di martedì 8 ottobre 2024) Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, minaccia di nuovo l’uso delle armi nucleari contro la Corea del Sud e gli USA. Corea del Nord: Kim minaccia l’uso delle armi nucleari Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha minacciato ancora una volta di usare armi nucleari contro la Corea del Sud e gli Periodicodaily.com - Corea del Nord: Kim minaccia ancora l’uso delle armi nucleari Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il leader delladel, Kim Jong Un,di nuovocontro ladel Sud e gli USA.del: KimIl leaderno Kim Jong Un hatouna volta di usarecontro ladel Sud e gli

