**Consulta: Schlein, 'Marini? Si apra dialogo, poi vedremo'** (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "dialogo possibile su Marini? Intanto abbiamo appreso dalla stampa che avevano un nome e volevano tirare dritto senza nemmeno avvertire le opposizioni. Dopo il passaggio di oggi in cui, grazie alla compattezza delle opposizioni, li abbiamo fermati, mi aspetto che il dialogo si apra, poi vedremo come andrà ". Così Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico. Liberoquotidiano.it - **Consulta: Schlein, 'Marini? Si apra dialogo, poi vedremo'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "possibile su? Intanto abbiamo appreso dalla stampa che avevano un nome e volevano tirare dritto senza nemmeno avvertire le opposizioni. Dopo il passaggio di oggi in cui, grazie alla compattezza delle opposizioni, li abbiamo fermati, mi aspetto che ilsi, poicome andrà ". Così Ellyai cronisti in Transatlantico.

Consulta - il centrodestra vota scheda bianca - le opposizioni unite disertano : salta l'elezione di Marini - Il centrodestra sceglie la scheda bianca. Non c'era il margine per fare da soli. Per Francesco Saverio Marini alla Consulta se ne riparlerà forse più avanti. Facevano probabilmente gli ultimi conti. Hanno deciso di disertare l'Aula nonostante l'esigenza di sostituire dopo dieci mesi un giudice ... (Ilfoglio.it)

Il Parlamento elegge il giudice della Consulta - le opposizioni unite : “Non voteremo”. La destra vuole Marini ma ha paura di non farcela - Il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, parla di “blitz della maggioranza“: “Siamo di fronte ad una sorta di provocazione“, ha sottolineato Boccia, introducendo la riunione dei gruppi Pd. Ma Giorgia Meloni ha paura, teme di non farcela. L’indicazione data è quella di non partecipare al ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il Parlamento elegge il giudice della Consulta - le opposizioni unite : “Non votiamo”. La destra vuole Marini ma ha paura di non farcela - Con convocazione via chat, manu militari, da parte dei partiti di governo. “I parlamentari del M5s non non risponderanno alla chiama e non ritireranno la scheda”, fanno sapere dal Movimento. L’obiettivo è quello di evitare franchi tiratori e convincere qualche singolo parlamentare a votare Marini: ... (Ilfattoquotidiano.it)