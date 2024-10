Come vengono eletti i giudici della Corte costituzionale (Di martedì 8 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre alle 12.30, il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere un giudice della Corte costituzionale. Dopo sette tentativi andati a vuoto, la maggioranza spera che l’ottavo sia quello buono, anche se il rischio di una nuova fumata nera non è escluso. Le opposizioni (Azione, Più Europa, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi-sinistra e forse Italia viva) hanno già annunciato che non parteciperanno al voto, complicando l’elezione della personalità indicata dalla maggioranza, Francesco Saverio Marini. La coalizione governativa conta infatti 357 voti (a cui se ne potrebbero aggiungere cinque di esponenti di centrodestra facenti parte del Gruppo Misto), mentre il numero richiesto per l’elezione di un nuovo componente della Consulta è 363. Com’è stato ricavato questo numero? Vediamo di seguito Come funziona la nomina dei giudici costituzionali. Lettera43.it - Come vengono eletti i giudici della Corte costituzionale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre alle 12.30, il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere un giudice. Dopo sette tentativi andati a vuoto, la maggioranza spera che l’ottavo sia quello buono, anche se il rischio di una nuova fumata nera non è escluso. Le opposizioni (Azione, Più Europa, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi-sinistra e forse Italia viva) hanno già annunciato che non parteciperanno al voto, complicando l’elezionepersonalità indicata dalla maggioranza, Francesco Saverio Marini. La coalizione governativa conta infatti 357 voti (a cui se ne potrebbero aggiungere cinque di esponenti di centrodestra facenti parte del Gruppo Misto), mentre il numero richiesto per l’elezione di un nuovo componenteConsulta è 363. Com’è stato ricavato questo numero? Vediamo di seguitofunziona la nomina deicostituzionali.

