Cocaina negli slip, altra droga in casa. Ennesimo arresto per spaccio nel Salento (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un arresto per spaccio nel Salento. Nel pomeriggio di ieri durante i consueti controlli finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riferimento a quelli in materia di sostanze stupefacenti, l’attenzione degli agenti in servizio di volante è stata attirata da due uomini che con fare sospetto confabulavano in maniera ravvicinata, nei pressi di un’area commerciale. Fermatisi in osservazione i poliziotti hanno assistito allo scambio tra i due di un involucro di cellophane a cui è seguita la cessione di banconote da parte dell’altro. I due sono stati immediatamente raggiunti dagli agenti che hanno invitato l’acquirente, un 48enne del posto, a consegnare la bustina appena intascata, contenente della sostanza stupefacente polverosa di colore bianco, del tipo Cocaina e del peso di circa 0,3 grammi. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unpernel. Nel pomeriggio di ieri durante i consueti controlli finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riferimento a quelli in materia di sostanze stupefacenti, l’attenzione degli agenti in servizio di volante è stata attirata da due uomini che con fare sospetto confabulavano in maniera ravvicinata, nei pressi di un’area commerciale. Fermatisi in osservazione i poliziotti hanno assistito allo scambio tra i due di un involucro di cellophane a cui è seguita la cessione di banconote da parte dell’altro. I due sono stati immediatamente raggiunti dagli agenti che hanno invitato l’acquirente, un 48enne del posto, a consegnare la bustina appena intascata, contenente della sostanza stupefacente polverosa di colore bianco, del tipoe del peso di circa 0,3 grammi.

Spaccio - resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate : in arresto un 26enne - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 26 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La notte del 6 ottobre scorso, intorno alle ore 3.00, personale della... (Modenatoday.it)

Salerno - arresto per spaccio di cocaina - eroina e hashish - . Segui ZON. Nel pomeriggio del 30 settembre, a Salerno (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a ... (Zon.it)

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente : in arresto 54enne - Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha tratto in arresto un uomo, M.Y.D di 54 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile... (Avellinotoday.it)