Cina | registra incassi da 21 mld yuan al box office durante vacanze

Cina: registra incassi da 2,1 mld yuan al box office durante vacanze (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – La Cina ha registrato 2,1 miliardi di yuan (circa 29,7 milioni di dollari) di incassi al box office durante le vacanze per la Festa nazionale del 2024, ha dichiarato oggi la China Film Administration. Nel periodo, sono stati venduti in totale 52,09 milioni di biglietti per il cinema. I film nazionali hanno incassato 2,02 miliardi di yuan al box office, pari al 95,87% del totale, ha dichiarato l’amministrazione. La produzione nazionale “The Volunteers: The Battle of Life and Death” ha guidato la classifica con un incasso al box office di 805 milioni di yuan durante le vacanze. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: registra incassi da 2,1 mld yuan al box office durante vacanze Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Lahato 2,1 miliardi di(circa 29,7 milioni di dollari) dial boxleper la Festa nazionale del 2024, ha dichiarato oggi la China Film Administration. Nel periodo, sono stati venduti in totale 52,09 milioni di biglietti per il cinema. I film nazionali hanno incassato 2,02 miliardi dial box, pari al 95,87% del totale, ha dichiarato l’amministrazione. La produzione nazionale “The Volunteers: The Battle of Life and Death” ha guidato la classifica con un incasso al boxdi 805 milioni dile. (Xin) Agenzia Xinhua

In testa alla classifica ci sono tre produzioni nazionali: "The Volunteers: The Battle of Life and Death", "Bureau 749" e "Tiger Wolf Rabbit".

