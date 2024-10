Chopard illumina via Montenapoleone con un Golden Cube dedicato alla nuova collezione (Di martedì 8 ottobre 2024) Chopard celebra Ice Cube, una delle collezioni più iconiche della Maison. Nata nel 1999 Ice Cube si nutre di una estetica minimalista ed essenziale, linee estremamente grafiche che ricorrono solo agli elementi essenziali: luce, forma e materiali resistenti. Ice Cube incontra l’ispirazione minimalista dell’architettura moderna: nella sua verticalità ricorda i grattacieli delle capitali internazionali, luoghi d’avanguardia. Ed è in una di queste città moderne, Milano, nel cuore del Quadrilatero che Chopard crea un luogo fatto di luce e di racconto. L’esposizione in via Montenapoleone L’esposizione è visitabile in Via Montenapoleone, davanti alla boutique Chopard, un Golden Cube dedicato ad Ice Cube. Un parallelepipedo dorato, specchiato, completamente percorso dal motivo a cubi identificativo della collezione. Quifinanza.it - Chopard illumina via Montenapoleone con un Golden Cube dedicato alla nuova collezione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024)celebra Ice, una delle collezioni più iconiche della Maison. Nata nel 1999 Icesi nutre di una estetica minimalista ed essenziale, linee estremamente grafiche che ricorrono solo agli elementi essenziali: luce, forma e materiali resistenti. Iceincontra l’ispirazione minimalista dell’architettura moderna: nella sua verticalità ricorda i grattacieli delle capitali internazionali, luoghi d’avanguardia. Ed è in una di queste città moderne, Milano, nel cuore del Quadrilatero checrea un luogo fatto di luce e di racconto. L’esposizione in viaL’esposizione è visitabile in Via, davantiboutique, unad Ice. Un parallelepipedo dorato, specchiato, completamente percorso dal motivo a cubi identificativo della

Chopard Appoints Bella Hadid As Their New Global Ambassador - Swiss luxury brand Chopard has appointed Bella Hadid as their new global ambassador, as she stars in the new Sculpted by Light campaign ... (marieclaire.com.au)

Bella Hadid Favors Neutral Hues in With Jéan Set Before Walking Saint Laurent’s Spring 2025 Runway During Paris Fashion Week - Victoria Beckham's fashion show in Paris was attended by Sofia Vergara and Eva Longoria, and they all carried the wife of David Beckham's new handbag, as did Harper Beckham. (uk.news.yahoo.com)

Bella Hadid Shines in Chopard’s Latest Ice Cube Campaign - Geometry meets glamor in Chopard’s latest Ice Cube reinvention. Chopard, renowned for its luxurious Swiss craftsmanship, has long been a symbol of elegance and innovation in the world of high-end ... (savoirflair.com)