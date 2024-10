Brennero: Eva e Paolo svelano il mostro di Bolzano (Di martedì 8 ottobre 2024) La fiction Brennero ha raggiunto il suo culmine con la quarta e ultima puntata, trasmessa su Rai 1 il 7 ottobre 2024. Ambientata tra i suggestivi paesaggi dell’Alto Adige, la serie ha raccontato la caccia al temuto “mostro di Bolzano”, un serial killer che ha terrorizzato la città per anni. L’acclamata fiction di Rai1, Brennero, giunge ai capitoli finali con la messa in onda della quarta e ultima puntata. I protagonisti, Eva e Paolo, si trovano finalmente faccia a faccia con la verità , ma non senza colpi di scena e momenti di grande tensione. Brennero, foto Screenshot – VelvetMagLa lunga caccia al mostro Nel corso della serie, Eva Fischer (interpretata da Elena Radonicich), investigatrice di origini tedesche, e Paolo Costa (Matteo Martari), il suo partner italiano, hanno cercato di risolvere il mistero dietro gli omicidi seriali che hanno sconvolto la comunità . Velvetmag.it - Brennero: Eva e Paolo svelano il mostro di Bolzano Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La fictionha raggiunto il suo culmine con la quarta e ultima puntata, trasmessa su Rai 1 il 7 ottobre 2024. Ambientata tra i suggestivi paesaggi dell’Alto Adige, la serie ha raccontato la caccia al temuto “di”, un serial killer che ha terrorizzato la città per anni. L’acclamata fiction di Rai1,, giunge ai capitoli finali con la messa in onda della quarta e ultima puntata. I protagonisti, Eva e, si trovano finalmente faccia a faccia con la verità , ma non senza colpi di scena e momenti di grande tensione., foto Screenshot – VelvetMagLa lunga caccia alNel corso della serie, Eva Fischer (interpretata da Elena Radonicich), investigatrice di origini tedesche, eCosta (Matteo Martari), il suo partner italiano, hanno cercato di risolvere il mistero dietro gli omicidi seriali che hanno sconvolto la comunità .

