Beppe Grillo contro Todde (senza citarla) sulle politiche energetiche in Sardegna. Lei: “Fa il comico” (Di martedì 8 ottobre 2024) Prima gli attacchi a distanza di Beppe Grillo per la gestione delle politiche energetiche in Sardegna, quindi la replica della neo presidetente M5s Alessandra Todde. Che ha usato parole durissime: “Credo che Grillo faccia quello che fa meglio: il comico. Ciò che è importante è che si dimostri di conoscere la Sardegna e lui non la conosce”, ha detto al suo esordio alla plenaria del Comitato Ue delle Regioni. Solo ieri infatti, il fondatore M5s ha scritto un lungo post provocatorio proprio sulla situazione sarda. Ilfattoquotidiano.it - Beppe Grillo contro Todde (senza citarla) sulle politiche energetiche in Sardegna. Lei: “Fa il comico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prima gli attacchi a distanza diper la gestione dellein, quindi la replica della neo presidetente M5s Alessandra. Che ha usato parole durissime: “Credo chefaccia quello che fa meglio: il. Ciò che è importante è che si dimostri di conoscere lae lui non la conosce”, ha detto al suo esordio alla plenaria del Comitato Ue delle Regioni. Solo ieri infatti, il fondatore M5s ha scritto un lungo post provocatorio proprio sulla situazione sarda.

Beppe Grillo? “Non riduciamo a una questione di persone” - Dire oggi ‘questo non lo tocchiamo, quest’altro sì’ significherebbe ammettere una deriva antidemocratica del M5S che io non consentirò mai, finché ci sarò. Abbiamo bisogno di smuovere le acque”. aggiornamento ore 9. 43 “Beppe Grillo, per come sta scrivendo, intende il ruolo del garante come ruolo ... (Italiasera.it)

Beppe Grillo aderisce alla manovra di Giorgia Meloni contrastata dal M5s : per risparmiare il 71 - 3% delle tasse con la sua società immobiliare - La moglie Parvin con Beppe e Casaleggio jr Cacciata perfino la moglie dalla porta, poi l’ha fatta rientrare (pagando) dalla finestra Nel verbale di trasformazione della Gestimar srl in società semplice si cita espressamente come ragione l’opportunità offerta dalla legge della Meloni e si ... (Open.online)

Grillo incalza Conte : aspetto le tue risposte. E Open rivela l’ammirazione “inconfessabile” di Beppe per Giorgia - L'articolo Grillo incalza Conte: aspetto le tue risposte. Secondo quelle norme le società immobiliari, a patto di avere come oggetto esclusivo la gestione del mattone e a patto che nessuno abbia cariche salvo i soci, avrebbero potuto trasformarsi da srl in società semplici godendo di notevoli ... (Secoloditalia.it)