Basket - Serie B interregionale femminile Le Mura parte bene Affondato il Golfo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Green LeSpring 72PIOMBINO 43 GREEN LESPRING: Cerri, Capodagli 15, Caredio 2, Dianda 1, Tessaro 19, Morettini, Rapè, Valentino 6, Chiti 3, Maffei 9, Michelotti 10, Cherkaska 7. All.: Ferretti.PIOMBINO: Presta 2, Piangerelli, Klatt 8, Buriani 2, Tanganelli, Candelori, Poggi 18, Quaratesi 8, Nappi, Alfonsi, Bassini 4, Montella 1. All.: Biancani. Arbitri: Zini di Pistoia e Carta di Pisa. Note: parziali 25-16, 41-24, 63-38. LUCCA -nel migliore dei modi il campionato del Green LeSpring che, al Palatagliate batte ilPiombino. Una bella occasione anche per presentare le nuove maglie da riscaldamento griffate "Lucca Comics & Games", con la presidente Rachele Settesoldi ed il presidente di "Lucca Crea", Nicola Lucchese.