Basket, la Dinamo Sassari batte a domicilio lo SPorting CP Lisbona in FIBA Europe Cup. 14 punti di Sokolowski e 11 di Bibbins (Di martedì 8 ottobre 2024) Esordio positivo per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup, con i sardi che espugnano Lisbona battendo lo SPorting CP per 69-82 nella prima giornata del girone D in un match condotto dall’inizio alla fine senza mai concedere agli avversari di rientrare in partita. 14 punti di Michal Sokolowski ed 11 di Justin Bibbins tra le fila dei sassaresi, con 9 punti di Eimantas Benzdius ed 8 di un efficace Alessandro Cappelletti. Per i padroni di casa, invece, 15 punti equamente divisi tra Andre Cruz (con 6 rimbalzi e 5 assist) e Nicholas Ward. Ottimo avvio del Banco di Sardegna (2-9), con Justin Bibbins che spara la tripla del +10 (2-12). Lo SPorting non riesce ad entrare nel match, con Kenneth Funderburck che prova a suonare la carica dall’arco (8-16). Oasport.it - Basket, la Dinamo Sassari batte a domicilio lo SPorting CP Lisbona in FIBA Europe Cup. 14 punti di Sokolowski e 11 di Bibbins Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Esordio positivo per lainCup, con i sardi che espugnanondo loCP per 69-82 nella prima giornata del girone D in un match condotto dall’inizio alla fine senza mai concedere agli avversari di rientrare in partita. 14 di Michaled 11 di Justintra le fila dei sassaresi, con 9di Eimantas Benzdius ed 8 di un efficace Alessandro Cappelletti. Per i padroni di casa, invece, 15equamente divisi tra Andre Cruz (con 6 rimbalzi e 5 assist) e Nicholas Ward. Ottimo avvio del Banco di Sardegna (2-9), con Justinche spara la tripla del +10 (2-12). Lonon riesce ad entrare nel match, con Kenneth Funderburck che prova a suonare la carica dall’arco (8-16).

LBA - Olimpia Milano - Dinamo Sassari : dove vedere la partita in tv e in streaming - L’Olimpia Milano, a seguito della sconfitta di Trieste in campionato e il debutto stagionale in Eurolega con k.o. a Montecarlo, ospita oggi pomeriggio (18,15) il Banco di Sardegna Sassari, che viene dalla sconfitta contro Scafati. Nel prepartita di questo match verrà consegnato lo stendardo... (Today.it)

Basket - la Dinamo Sassari sfida lo Juventus Utena per avvicinarsi alla Champions League - Andorra penso sia in assoluto la favorita, Bonn ha una struttura sempre competitiva, vediamo, ci giocheremo le nostre carte” ha dichiarato il general manager Pasquini. I sardi, infatti, affronteranno i lituani dello Juventus Utena nella semifinale del torneo di qualificazione che manderà una ... (Oasport.it)

Basket femminile - la Dinamo Sassari batte le greche del PAS Giannina nei preliminari di EuroCup 2024 - 22 punti di Shaylee Gonzales e 16 di Sparkle Taylor decisive per Sassari, insieme alla doppia doppia di Debora Carangelo (12 punti ed 11 assist). Break di 6-0 delle biancoblu in apertura di ripresa (34-50), con Janika Griffith-Wallace che prova a caricarsi la squadra sulle spalle per risalire la ... (Oasport.it)