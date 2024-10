Barbara d'Urso torna in tv? La voce esplosiva su Nove, cosa può accadere (Di martedì 8 ottobre 2024) Barbara d'Urso punge Mediaset e la Lucarelli, scalfendo in realtà solo l'ammansita Selvaggia in una partita che, tutto sommato, finisce in un pacifico pareggio. L'attesissima serata di sabato, quella con “Carmelita” in pista per una notte, Ballando con le stelle (24,4% di share) ha perso di misura lo scontro tra pesi massimi contro il principale competitor, ovviamente Maria De Filippi e tutto lo squadrone di giudici e conduttori vari di Tu si que vales su Canale 5 (25,5%). La spada dalla lama più sagace e tagliente è stata però sicuramente nelle mani dell'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso che tra l'altro aveva fatto precedere il suo ingresso danzereccio in scena da una clip nella quale, ironicamente, si chiedeva cosa fosse la tv trash: «Non l'ho capito. Sono sparita io, temporaneamente, dalla televisione ed è sparito il trash. Liberoquotidiano.it - Barbara d'Urso torna in tv? La voce esplosiva su Nove, cosa può accadere Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)d'punge Mediaset e la Lucarelli, scalfendo in realtà solo l'ammansita Selvaggia in una partita che, tutto sommato, finisce in un pacifico pareggio. L'attesissima serata di sabato, quella con “Carmelita” in pista per una notte, Ballando con le stelle (24,4% di share) ha perso di misura lo scontro tra pesi massimi contro il principale competitor, ovviamente Maria De Filippi e tutto lo squadrone di giudici e conduttori vari di Tu si que vales su Canale 5 (25,5%). La spada dalla lama più sagace e tagliente è stata però sicuramente nelle mani dell'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque.d'che tra l'altro aveva fatto precedere il suo ingresso danzereccio in scena da una clip nella quale, ironicamente, si chiedevafosse la tv trash: «Non l'ho capito. Sono sparita io, temporaneamente, dalla televisione ed è sparito il trash.

