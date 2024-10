Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Uniti nel segno della solidarietà

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La maratona ‘Tin bota Romagna’ che si è tenuta domenica con partenza da piazza Saffi cita uno slogan nato nei giorni più duri dopo l’del maggio 2023. La manifestazione sportiva, che ha coinvolto centinaia di persone, ha devoluto il ricavato allo Ior, ma ha voluto anche ricordare, a partire dal titolo, il sentimento positivo, die voglia di rinascita, riscoperta proprio in seguito alla tragedia. Ora, con il sorriso, tanti maratoneti hanno corso anche in memoria di quello spirito, affinché non si sopisca. Questo spirito è vivissimo in quanti stanno continuando a dare una mano a chi ha bisogno, anche in seguito agli ultimi eventi alluvionali di metà settembre. Nei giorni scorsi non si sono fermati gli interventi dei Ministri Volontari di Scientology.