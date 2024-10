Spazionapoli.it - Affare tra Napoli e Juve, sorpresa per gennaio: il colpo è da non credere

(Di martedì 8 ottobre 2024) In vista del prossimo mercato di, potrebbe entrare nel vivo una trattativa tra ile lantus: l’non è impossibile, ma nasconde comunque delle insidie. Ilpuò guardare al presente e al prossimo futuro con più fiducia: il primo posto in solitaria ottenuto dopo sette giornate di campionato è un segnale importante che Antonio Conte, al di là di ogni dichiarazione di facciata, manda a tutte le altre pretendenti in Serie A. La sensazione è che la compagine partenopea sembra avere qualcosa in più, al momento, rispetto alle altre squadre e nell’unico big match disputato in questa primissima fase di stagione, contro lantus, gli azzurri hanno dato segnali di compattezza, incoraggiante in ottica futura. A proposito di futuro, durante questa sosta per le Nazionali, la seconda della stagione, diversi sono i riferimenti al mercato di