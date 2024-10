A Complete Unknown, nel secondo trailer del film con Timothée Chalamet, Bob Dylan cambia strada (Di martedì 8 ottobre 2024) Searchlight Pictures ha pubblicato il secondo trailer di A Complete Unknown, il biopic di James Mangold dedicato ai primi anni di carriera di Bob Dylan (Timothée Chalamet), che dal Minnesota si reca nella Grande Mela per lanciare la propria carriera da cantautore folk. Presto, però, il repentino successo convincerà il giovane a percorrere altre strade, anche contro la volontà di coloro che gli stanno accanto. Cinemaserietv.it - A Complete Unknown, nel secondo trailer del film con Timothée Chalamet, Bob Dylan cambia strada Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Searchlight Pictures ha pubblicato ildi A, il biopic di James Mangold dedicato ai primi anni di carriera di Bob), che dal Minnesota si reca nella Grande Mela per lanciare la propria carriera da cantautore folk. Presto, però, il repentino successo convincerà il giovane a percorrere altre strade, anche contro la volontà di coloro che gli stanno accanto.

