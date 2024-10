WWE: Svelato il poster di Crown Jewel, sono chiari i piani per il PLE arabo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Durante Bad Blood, Triple H ha lanciato il prossimo PLE di casa WWE, ovvero Crown Jewel, in programma a novembre. L’evento che tradizionalmente si tiene nel regno Saudita ha sempre attirato su di sé diverse critiche, e i piani della WWE per la prossima edizione sono decisamente innovativi: Hunter ha infatti annunciato che quest’anno segna l’inizio di una nuova era per la WWE, introducendo una competizione annuale, con sede a Crown Jewel, in cui i campioni maschili e femminili di ogni brand si affronteranno. Anche se nessuno dei due titoli sarà in palio, il vincitore sarà incoronato Crown Jewel Champion. Nessuna sorpresa fino a Crown Jewel In vista dell’imminente Premium Live Event, la WWE ha Svelato il poster ufficiale di Crown Jewel. Il poster mostra GUNTHER, Cody Rhodes, Nia Jax e Liv Morgan, segno che i campioni di oggi saranno gli stessi che si affronteranno a Riyadh. Zonawrestling.net - WWE: Svelato il poster di Crown Jewel, sono chiari i piani per il PLE arabo Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Durante Bad Blood, Triple H ha lanciato il prossimo PLE di casa WWE, ovvero, in programma a novembre. L’evento che tradizionalmente si tiene nel regno Saudita ha sempre attirato su di sé diverse critiche, e idella WWE per la prossima edizionedecisamente innovativi: Hunter ha infatti annunciato che quest’anno segna l’inizio di una nuova era per la WWE, introducendo una competizione annuale, con sede a, in cui i campioni maschili e femminili di ogni brand si affronteranno. Anche se nessuno dei due titoli sarà in palio, il vincitore sarà incoronatoChampion. Nessuna sorpresa fino aIn vista dell’imminente Premium Live Event, la WWE hailufficiale di. Ilmostra GUNTHER, Cody Rhodes, Nia Jax e Liv Morgan, segno che i campioni di oggi saranno gli stessi che si affronteranno a Riyadh.

