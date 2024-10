Wta Wuhan 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 8 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 8 ottobre per quanto riguarda il torneo Wta 1000 di Wuhan 2024. Pioggia permettendo, l’obiettivo è quello di chiudere gli incontri di primo turno in questo ultimo ‘1000’ della stagione. Diversi gli incontri d’interesse, a parte da Kenin-Alexandrova in apertura sul Centre Court. Da seguire anche Badosa-Tomljanovic, con la spagnola in gran forma e l’australiana che dopo tanti infortuni la scorsa settimana ha trionfato nel WTA 125 di Hong Kong. CENTRE COURT Ore 05:00 – Kenin vs Alexandrova a seguire – Anisimova vs Bucsa a seguire – Putintseva vs Zhanf Ore 13:00 – (16) M. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda il torneo Wta 1000 di. Pioggia permettendo, l’obiettivo è quello di chiudere gli incontri di primo turno in questo ultimo ‘1000’ della stagione. Diversi gli incontri d’interesse, a parte da Kenin-Alexandrova in apertura sul Centre Court. Da seguire anche Badosa-Tomljanovic, con la spagnola in gran forma e l’australiana che dopo tanti infortuni la scorsa settimana ha trionfato nel WTA 125 di Hong Kong. CENTRE COURT Ore 05:00 – Kenin vs Alexandrova a seguire – Anisimova vs Bucsa a seguire – Putintseva vs Zhanf Ore 13:00 – (16) M.

