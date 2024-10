Un anno dal 7 ottobre: Israele bombarda Gaza dove Hamas provava a lanciare razzi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Hamas aveva pianificato di lanciare un’ampia raffica di razzi contro Israele questa mattina in occasione dell’anniversario del 7 ottobre, ma i suoi piani sono stati sventati, fa sapere Israele. Lo rende noto l’Idf in un comunicato, precisando di aver “sventato una minaccia immediata, dopo aver individuato i preparativi da parte dell’organizzazione terroristica Hamas di aprire Un anno dal 7 ottobre: Israele bombarda Gaza dove Hamas provava a lanciare razzi L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)aveva pianificato diun’ampia raffica dicontroquesta mattina in occasione dell’anniversario del 7, ma i suoi piani sono stati sventati, fa sapere. Lo rende noto l’Idf in un comunicato, precisando di aver “sventato una minaccia immediata, dopo aver individuato i preparativi da parte dell’organizzazione terroristicadi aprire Undal 7L'Identità.

Lidentita.it - Un anno dal 7 ottobre: Israele bombarda Gaza dove Hamas provava a lanciare razzi

