Ucciso a 11 anni a Palermo, dal 1986 i genitori chiedono giustizia (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Dalla nostra bocca non è mai uscita la parola 'vendetta', ma 'giustizia": Graziella Accetta, madre di Claudio Domino, torna a chiederla per il proprio figlio, Ucciso quando aveva solo 11 anni nel quartiere di san Lorenzo a Palermo. Un uomo a bordo di una moto gli sparò il 7 ottobre 1986 mirando alla testa e lo uccise sul colpo, mentre il bambino passeggiava con un amichetto. Cosa Nostra si dissociò ufficialmente da quell'omicidio, ma negli anni non è andata dissolta l'ipotesi che fa rientrare Claudio Domino tra i 109 bambini vittime innocenti di mafia. "Fu uno dei delitti più atroci e ancora oggi insoluti", ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, intervenendo all'iniziativa in memoria di Claudio insieme alla deputata Roberta Schillaci. Agi.it - Ucciso a 11 anni a Palermo, dal 1986 i genitori chiedono giustizia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Dalla nostra bocca non è mai uscita la parola 'vendetta', ma '": Graziella Accetta, madre di Claudio Domino, torna a chiederla per il proprio figlio,quando aveva solo 11nel quartiere di san Lorenzo a. Un uomo a bordo di una moto gli sparò il 7 ottobremirando alla testa e lo uccise sul colpo, mentre il bambino passeggiava con un amichetto. Cosa Nostra si dissociò ufficialmente da quell'omicidio, ma neglinon è andata dissolta l'ipotesi che fa rientrare Claudio Domino tra i 109 bambini vittime innocenti di mafia. "Fu uno dei delitti più atroci e ancora oggi insoluti", ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, intervenendo all'iniziativa in memoria di Claudio insieme alla deputata Roberta Schillaci.

Roma - difende il nipote durante lite tra quindicenni : Marcello De Angelis ucciso a coltellate a 25 anni - arrestato l'aggressore - Un venticinquenne, Marcello De Angelis, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma.... (Ilmessaggero.it)

Agguato a Pisa - uomo di 37 anni ucciso davanti al figlio con un proiettile alla tempia - Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati…”. La vittima è stata freddata nella corte della sua abitazione. L’omicidio è avvenuto nella frazione di Oratorio, mentre stava per partire una processione in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Pisa - ucciso davanti al figlio con un colpo di pistola alla testa : l'agguato sotto casa - Beni aveva 37 anni - Un uomo è stato ucciso questa sera a Pisa, nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina, intorno alle 21. Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione della... (Ilmessaggero.it)