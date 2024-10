Uccise il figlio a coltellate, Paolo Corna condannato a 9 anni e 4 mesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bottanuco. È stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione Paolo Corna, 77 anni, il padre che il 3 settembre 2023 Uccise a coltellate il figlio Giambattista, 54 anni. La Corte d’assise del tribunale di Bergamo ha ritenuto le attenuanti generiche più la provocazione, prevalenti rispetto all’ aggravante del legame di parentela. L’omicidio era avvenuto in un contesto familiare difficile, esasperato dalla presenza di Titta nell’abitazione di via Castelrotto a Bottanuco. Un passato di dipendenze, dal quale però si era affrancato. E un rapporto complicato con il padre che, secondo il pubblico ministero Letizia Aloisio, esercitava con forza la sua autorità sul figlio. Le sfuriate del fratello nel corso degli anni sono state descritte in aula dalle 3 sorelle e dalla madre, spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche. Bergamonews.it - Uccise il figlio a coltellate, Paolo Corna condannato a 9 anni e 4 mesi Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bottanuco. È statoa 9e 4di reclusione, 77, il padre che il 3 settembre 2023ilGiambattista, 54. La Corte d’assise del tribunale di Bergamo ha ritenuto le attenuanti generiche più la provocazione, prevalenti rispetto all’ aggravante del legame di parentela. L’omicidio era avvenuto in un contesto familiare difficile, esasperato dalla presenza di Titta nell’abitazione di via Castelrotto a Bottanuco. Un passato di dipendenze, dal quale però si era affrancato. E un rapporto complicato con il padre che, secondo il pubblico ministero Letizia Aloisio, esercitava con forza la sua autorità sul. Le sfuriate del fratello nel corso deglisono state descritte in aula dalle 3 sorelle e dalla madre, spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche.

