Tragedia a Venticano, 61enne rinvenuto privo di vita in casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella tarda serata di ieri, a Venticano, su segnalazione al “112”, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, sono intervenuti presso una privata abitazione, dove hanno rinvenuto cadavere un 61enne, seduto ancora al tavolo della cucina.L’uomo, che viveva da solo, non dava notizie di Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella tarda serata di ieri, a, su segnalazione al “112”, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, sono intervenuti presso una privata abitazione, dove hannocadavere un, seduto ancora al tavolo della cucina.L’uomo, che viveva da solo, non dava notizie di

