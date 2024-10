Tony Effe, dopo il live sold out al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 ottobre Icon Tour arriva a Milano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il concerto di Tony Effe al Palazzo dello Sport di Roma ha ripagato l’attesa dei fan con uno spettacolo da tutto esaurito. Per il suo primo palaSport da solista Tony ha deciso di portare sul palco le tracce del suo nuovo album Icon – Triplo Disco di Platino, l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica FIMI/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify – e i pezzi cult che lo hanno reso una delle voci più influenti del rap game. Il palco, un imponente ring che richiama la passione di Tony per la boxe, ha fatto da cornice ad uno show travolgente, arricchito da visual d’Effetto e momenti unici. Il live è stato un incontro di stili e talenti, grazie all’energia e alla complicità di ospiti d’eccezione: Geolier, Bresh, Tedua, Drillionaire, i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla. Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il concerto dialdiha ripagato l’attesa dei fan con uno spettacolo da tutto esaurito. Per il suo primo palada solistaha deciso di portare sul palco le tracce del suo nuovo album– Triplo Disco di Platino, l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica FIMI/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify – e i pezzi cult che lo hanno reso una delle voci più influenti del rap game. Il palco, un imponente ring che richiama la passione diper la boxe, ha fatto da cornice ad uno show travolgente, arricchito da visual d’tto e momenti unici. Ilè stato un incontro di stili e talenti, grazie all’energia e alla complicità di ospiti d’eccezione: Geolier, Bresh, Tedua, Drillionaire, i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla.

Romadailynews.it - Tony Effe, dopo il live sold out al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 ottobre Icon Tour arriva a Milano

