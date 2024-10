Taylor Swift sfoggia un look Folklore coded a un matrimonio (ed il vestito è anche medium budget) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Taylor Swift ha fatto parlare di sé ancora una volta, questa volta per un look da vera principessa che ha incantato i fan. La cantante da record è stata immortalata in una foto condivisa da un account di fan su X (precedentemente noto come Twitter), mentre partecipava a un matrimonio di famiglia alla fine di settembre. La star, che sembrava uscita da una fiaba, indossava un abito lungo in pizzo dorato, decorato con dettagli ispirati al suo album Folklore. Taylor Swift incanta con un look da principessa Folklore a un matrimonio di famiglia Nell’immagine virale, Swift sorride felice, con un abito che sembra disegnato appositamente per un racconto incantato. Il vestito, senza maniche e arricchito da un motivo floreale, presentava una scena di foresta fantastica sul bordo, che aggiungeva un tocco magico al suo look. Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha fatto parlare di sé ancora una volta, questa volta per unda vera principessa che ha incantato i fan. La cantante da record è stata immortalata in una foto condivisa da un account di fan su X (precedentemente noto come Twitter), mentre partecipava a undi famiglia alla fine di settembre. La star, che sembrava uscita da una fiaba, indossava un abito lungo in pizzo dorato, decorato con dettagli ispirati al suo albumincanta con unda principessaa undi famiglia Nell’immagine virale,sorride felice, con un abito che sembra disegnato appositamente per un racconto incantato. Il, senza maniche e arricchito da un motivo floreale, presentava una scena di foresta fantastica sul bordo, che aggiungeva un tocco magico al suo

Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift sfoggia un look Folklore coded a un matrimonio (ed il vestito è anche medium budget)

Spade, astronavi e QR code: da Tayor Swift ai look più pazzi dei VMA 2024 - E il red carpet non ha fatto eccezione: dalle croci gotiche di Camila Cabello al miniabito con l’astronave di Taylor Swift, fino alle armature medievali di Chappell Roan, tutto ciò che potreste esservi persi. Dopo aver percorso il red carpet con un abito in tartan (direttamente dalla sfilata Resort ... (Leggi la notizia)

MTV Video Music Awards 2024, i look del red carpet: sì all’audace Chappell Roan, regina fuori dalla sua comfort zone Taylor Swift - Anche artisti come Benson Boone, Shaboozey e Teddy Swims stanno dando filo da torcere nella stessa categoria. Lenny Kravitz, ha deciso di sfoggiare il suo fisico scolpito presentandosi a torso nudo. Noi, certamente. Ma per quanto riguarda i look? Menzione per il debutto di Chappell Roan con ... (Leggi la notizia)

Taylor Swift infiamma Milano con due nuovi look per The Eras Tour - Crediti: Roberto Cavalli/Instagram – VelvetMagIl tocco animalier, così caro a Roberto Cavalli, torna a ruggire sul palcoscenico con Tayor Swift che propone un minidress tempestato di frange e cristalli in oro, che accompagna uno dei momenti clou del suo concerto. Pur essendo simile ai minidress in ... (Leggi la notizia)