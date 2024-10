Ilgiorno.it - Strage di Erba, giudici: “No alla revisione del processo, nessuna nuova prova e nessun complotto contro Olindo e Rosa”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Como), 7 ottobre 2024 – Le istanze didelsulladisono state respinte perché non c'erae nemmeno ci fu un "", come adombrato dai ricorrenti, ai danni degli imputati. È quanto hanno scritto idella Corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni depositate oggisentenza con la quale il 10 luglio scorso hanno respinto le istanze dipresentate dai legali diRomano eBazzi e dall'allora pg di Milano Cuno Tarfusser. Difesa e pg chiedevano di riaprire il caso chiuso con la sentenza all'ergastolo per avere ucciso l'11 dicembre 2006 aRaffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini.