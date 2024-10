Stop alla capsula del suicidio "Sarco": quasi 400 persone erano in fila per usarla (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'utilizzo del macchinario noto come "capsula del suicidio" e eminentemente denominato "Sarco" è stato bloccato in Svizzera dopo che a settembre una donna statunitense vi si era sottoposta per prima. alla sua morte sono seguiti diversi arresti con l'accusa di istigazione e aiuto al suicidio. La Europa.today.it - Stop alla capsula del suicidio "Sarco": quasi 400 persone erano in fila per usarla Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'utilizzo del macchinario noto come "del" e eminentemente denominato "" è stato bloccato in Svizzera dopo che a settembre una donna statunitense vi si era sottoposta per prima.sua morte sono seguiti diversi arresti con l'accusa di istigazione e aiuto al. La

