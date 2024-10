“Sta male, chiamate un dottore”. Paura al Grande Fratello, la concorrente è sola in giardino e ha un crollo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il pomeriggio trascorso a dormire insieme a Lorenzo, ieri sera Helena ha confessato ad Amanda di potersi fidare del ragazzo, ma poco dopo, qualcosa fra loro è nuovamente cambiare. Il loro rapporto al Grande Fratello stenta a decollare, o quanto meno a trovare un equilibrio e infatti è ormai frequente che i due passino dalle risate al silenzio, dal voler star vicini a chiedere distanza per non affezionarsi troppo. Una serie di alti e bassi che portano a una incomprensione che fa soffrire Helena. Ieri, infatti, alcuni telespettatori della diretta hanno notato un atteggiamento poco rispettoso di Lorenzo nei confronti della Prestes, una breve sfuriata che ha avuto in giardino quando la modella gli ha chiesto un faccia a faccia. “Ragazze, devo dirvi una cosa”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo il pomeriggio trascorso a dormire insieme a Lorenzo, ieri sera Helena ha confessato ad Amanda di potersi fidare del ragazzo, ma poco dopo, qualcosa fra loro è nuovamente cambiare. Il loro rapporto alstenta a decollare, o quanto meno a trovare un equilibrio e infatti è ormai frequente che i due passino dalle risate al silenzio, dal voler star vicini a chiedere distanza per non affezionarsi troppo. Una serie di alti e bassi che portano a una incomprensione che fa soffrire Helena. Ieri, infatti, alcuni telespettatori della diretta hanno notato un atteggiamento poco rispettoso di Lorenzo nei confronti della Prestes, una breve sfuriata che ha avuto inquando la modella gli ha chiesto un faccia a faccia. “Ragazze, devo dirvi una cosa”.

