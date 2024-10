Simone Cristicchi si conferma artista eclettico: il suo Dalle tenebre alla luce è un viaggio spirituale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si intitola Dalle tenebre alla luce l’ultimo disco di inediti di Simone Cristicchi e conferma la sua attitudine matura, che prosegue la continua ricerca artistica, con il coraggio di affrontare temi complessi e profondamente umani. L’album è il culmine di un percorso spirituale e intellettuale che l’artista romano ha intrapreso negli ultimi anni, spaziando tra teatro, letteratura e musica, in un costante tentativo di coniugare l’arte con un messaggio profondo di risveglio interiore. Il titolo riassume perfettamente il viaggio che il cantautore romano propone all’ascoltatore: un percorso dall’oscurità alla luce, dall’incertezza esistenziale del Clandestino alla ricerca di senso e speranza, tramite la «parola potente che abbracci il Creato e protegga la gente» (Cerco una parola). Ilfattoquotidiano.it - Simone Cristicchi si conferma artista eclettico: il suo Dalle tenebre alla luce è un viaggio spirituale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si intitolal’ultimo disco di inediti dila sua attitudine matura, che prosegue la continua ricerca artistica, con il coraggio di affrontare temi complessi e profondamente umani. L’album è il culmine di un percorsoe intellettuale che l’romano ha intrapreso negli ultimi anni, spaziando tra teatro, letteratura e musica, in un costante tentativo di coniugare l’arte con un messaggio profondo di risveglio interiore. Il titolo riassume perfettamente ilche il cantautore romano propone all’ascoltatore: un percorso dall’oscurità, dall’incertezza esistenziale del Clandestinoricerca di senso e speranza, tramite la «parola potente che abbracci il Creato e protegga la gente» (Cerco una parola).

Simone Cristicchi diventa la voce dell’esodo istriano a Milano - “I primi tre anni ho lavorato in teatri letteralmente presidiati dalle forze dell’ordine, a volte ritrovandomi in contestazioni pittoresche. Per il resto sto leggendo Spinoza e Giordano Bruno. In compenso il successo di pubblico è stato importante. Chissà che non sia tempo di passare agli eretici”. (Ilgiorno.it)

Simone Cristicchi presenta il suo nuovo album a Fondi in atemprima nazionale - Un appuntamento di grandissimo spessore quello che si terrà a Fondi presso il Monastero San Magno con Simone Cristicchi che presenterà il suo nuovo album “Dalle Tenebre alla Luce”. A distanza di sette anni dall’ultimo “Abbi cura di me” arriva un nuovo disco: 11 brani inediti che raccontano... (Latinatoday.it)

Fondi / Simone Cristicchi : antemprima nazionale del suo ultimo disco al Monastero di San Magno - . “Dalle tenebre alla luce” è il titolo dell’ultima e bellissima fatica discografica che il raffinato e poliedrico artista romano ha deciso di presentare in anteprima nazionale (l’album è uscito […] L'articolo Fondi / Simone Cristicchi: antemprima nazionale del suo ultimo disco al Monastero di San ... (Temporeale.info)

