Selvaggi: “Scudetto? Sarà duello tra Inter e Napoli. Juve fuori dai giochi, troppi giovani che devono maturare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex campione del mondo si sofferma sulla corsa Scudetto ed elogia Retegui come attaccante ideale per la Nazionale. In un’Intervista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Franco Selvaggi, ex attaccante del Cagliari e campione del mondo nel 1982, ha espresso la sua opinione sulla corsa allo Scudetto, evidenziando il Napoli come la squadra avvantaggiata. “Non dovendosi preoccupare delle coppe, il Napoli è in una posizione favorevole. Credo che la lotta per il titolo Sarà principalmente tra Napoli e Inter, le squadre più solide e competitive del campionato”, ha dichiarato Selvaggi, escludendo la Juventus dalla corsa. “Per ora escludo la Juve, è una squadra zeppa di giovani che hanno bisogno di maturare attraverso l’esperienza del campo. Siamo ancora all’inizio, ma a mio avviso Inter e Napoli potrebbero arrivare fino alla fine”. Napolipiu.com - Selvaggi: “Scudetto? Sarà duello tra Inter e Napoli. Juve fuori dai giochi, troppi giovani che devono maturare” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex campione del mondo si sofferma sulla corsaed elogia Retegui come attaccante ideale per la Nazionale. In un’vista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Franco, ex attaccante del Cagliari e campione del mondo nel 1982, ha espresso la sua opinione sulla corsa allo, evidenziando ilcome la squadra avvantaggiata. “Non dovendosi preoccupare delle coppe, ilè in una posizione favorevole. Credo che la lotta per il titoloprincipalmente tra, le squadre più solide e competitive del campionato”, ha dichiarato, escludendo lantus dalla corsa. “Per ora escludo la, è una squadra zeppa diche hanno bisogno diattraverso l’esperienza del campo. Siamo ancora all’inizio, ma a mio avvisopotrebbero arrivare fino alla fine”.

