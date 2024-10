Scatta l’allerta meteo in Lombardia e a Milano per maltempo, attesi piogge e nubifragi: le zone a rischio (Di lunedì 7 ottobre 2024) È allerta meteo su gran parte della Lombardia. Sarà prevista allerta arancione per rischio idrogeologico e idrico in gran parte del territorio. Nella provincia di Bergamo scatterà invece allerta rossa. Fanpage.it - Scatta l’allerta meteo in Lombardia e a Milano per maltempo, attesi piogge e nubifragi: le zone a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È allertasu gran parte della. Sarà prevista allerta arancione peridrogeologico e idrico in gran parte del territorio. Nella provincia di Bergamo scatterà invece allerta rossa.

Umbria - allerta meteo della Protezione Civile - . La Protezione Civile dell' Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata di martedì 8 ottobre: allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone della regione, allerta gialla per rischio vento in Alto Tevere, nella zona del Chiascio e del Topino e nella zona ... (Perugiatoday.it)

Allerta meteo scuole chiuse martedì 8 ottobre - stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana. IN AGGIORNAMENTO - L'8 ottobre 2024, l'Italia sarà colpita da un significativo impulso perturbato, con previsioni di temporali intensi e piogge abbondanti su gran parte del territorio nazionale. L'Aeronautica Militare ha emesso avvisi di allerta per diverse regioni, sottolineando il rischio di condizioni ... (Orizzontescuola.it)

La regione lancia l’allarme per il meteo di domani : allerta arancione per violenti acquazzoni - I venti forti aumentano anche il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte, specialmente nelle aree dove le spiagge e le infrastrutture sono più vulnerabili agli effetti del mare agitato. Inoltre, c’è la possibilità di grandinate locali e di forti raffiche di vento, che potranno arrecare ... (Dayitalianews.com)