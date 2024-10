Scappato con il figlio negli Stati Uniti, la madre scrive al ministro degli Esteri (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del supporto di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio piccolo Ethan". Si conclude così lettera che Claudia Ciampa ha inviato al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere che la Farnesina intervenga e collabori con gli Stati Napolitoday.it - Scappato con il figlio negli Stati Uniti, la madre scrive al ministro degli Esteri Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del supporto di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio piccolo Ethan". Si conclude così lettera che Claudia Ciampa ha inviato alAntonio Tajani per chiedere che la Farnesina intervenga e collabori con gli

Piano di Sorrento - il piccolo Ethan portato via dal padre : la madre scrive al ministro degli Esteri Antonio Tajani - Tempo di lettura: 2 minuti“Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del supporto di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio piccolo Ethan”. “Si tratta di una situazione drammatica di non semplice risoluzione che ha bisogno anche di interventi in sedi diplomatiche ... (Anteprima24.it)

'Il ministro degli Esteri iraniano arrivato a Beirut' - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è arrivato a Beirut: lo riporta l'agenzia di stampa statale libanese Nna. La visita era stata anticipata ieri dai media internazionali, secondo i quali Araghchi incontrerà oggi funzionari libanesi. (ANSA-AFP). (Quotidiano.net)

"Nasrallah aveva accettato la tregua prima di venir ucciso - americani e francesi informati" : la rivelazione del ministro degli Esteri del Libano - Americani e francesi erano stati informati della cosa. "La parte libanese . Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah aveva accettato la tregua prima di venir ucciso da Israele. È quanto rivela il ministro degli Esteri del Libano Abdallah Bou Habib intervistato dalla Cnn qualche giorno dopo ... (Ilgiornaleditalia.it)

Israele bombarda Gaza: "Sventato attacco con razzi di Hamas per anniversario" - I caccia israeliani hanno colpito diversi lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza poco prima delle 6,30 del mattino, ora in cui Hamas aveva pianificato di lanciare i razzi. Il gruppo islamista è riuscito a ... (adnkronos.com)

Salvini-Tajani: l'eterno duello tra vice (spesso senza sconti). Ma per il ministro degli Esteri quei cori hanno superato il limite - Il messaggio al collega: che immagine diamo? C’è rimasto male. Non è una cosa comune per chi fa politica. Hanno la pelle dura. Sono allenati a non farsi spaventare, è una regola d’oro. Se fai questo l ... (roma.corriere.it)