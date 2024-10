Sanità AI fear | consigli per invertire il trend

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “L’intelligenza artificiale è il nostro futuro e, in quanto tale, va abbracciata come una fedele compagna di vita da tutti i principali settori operativi tra cui la medicina”, affermano Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti “La medicina è un miscuglio di scienza, saggezza e tecnologia”: il noto ricercatore britannico Robert Platt aveva le idee chiare sul settore di competenza già a fine Novecento. Più di 40 anni dopo la storia non è cambiata, anzi al giorno d’oggi il settore medico-sanitario, così come tutte le principali industrie operative, è chiamato quotidianamente a evolversi per rimanere al passo con i tempi, abbracciando, in particolar modo, le tecnologie più all’avanguardia come l’intelligenza artificiale.