Rugby, i Cavalieri U18 accedono alla "elite nazionale" per lo Scudetto

Prato, 7 ottobre 2024 - L'attenzione sta per essere calamitata in toto dalla prima squadra di Alberto Chiesa, che nei giorni scorsi ha finalmente accolto il pilone georgiano Goga Jankarashvili e che il prossimo fine settimana debutterà finalmente nella Serie A 2024/25 a Roma contro Capitolina. A prendersi la scena però, sono per il momento i Cavalieri U18, che con l'ultima vittoria nella fase eliminatoria si sono qualificati al campionato "elite" di categoria ed avranno così la possibilità di lottare per lo Scudetto. I ragazzi di coach Calamai hanno battuto 43-20 i laziali di Frascati, al termine di un incontro svoltosi presso il campo di Querceto lo scorso fine settimana.

