Roma, difende il nipote durante una lite: 25enne morto accoltellato (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, che ha arrestato l'aggressore, tutto è cominciato da una lite tra due quindicenni: il nipote della vittima

Accoltellamento a Roma: 25enne morto dopo aver difeso il nipote adolescente - . Durante una colluttazione, quest’ultimo è stato accoltellato dal padre del ragazzino, risultando poi in gravi condizioni. Ne è nato un secondo scontro, a seguito del quale il 15enne ha allertato a sua volta il padre. E’ successo in via Tineo, in zona Alessandrino: il giovane stava difendendo il ... (Leggi la notizia)

