Roma, 25enne ucciso a coltellate per difendere il nipote durante lite (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una violenta lite sarebbe sfociata nel sangue nel quartiere de la Rustica a Roma, dove un 25enne sarebbe stato ucciso a coltellate la notte di domenica 6 ottobre. Il presunto assassino è un 45enne, padre di un 15enne coinvolto in una rissa. lite finisce nel sangue: ucciso 25enne a coltellate, arrestato il presunto killer Come riportato da Lapresse, un 25enne sarebbe stato ucciso in via Tineo per mano di un 45enne, già fermato e arrestato dagli agenti del reparto volanti della Questura di Roma. Secondo una primaria ricostruzione della polizia, le cause dell’assassinio sarebbero da ricercare in una lite molto accesa che si sarebbe verificata poco prima tra due 15enni, che avrebbero poi coinvolto le rispettive famiglie. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una violentasarebbe sfociata nel sangue nel quartiere de la Rustica a, dove unsarebbe statola notte di domenica 6 ottobre. Il presunto assassino è un 45enne, padre di un 15enne coinvolto in una rissa.finisce nel sangue:, arrestato il presunto killer Come riportato da Lapresse, unsarebbe statoin via Tineo per mano di un 45enne, già fermato e arrestato dagli agenti del reparto volanti della Questura di. Secondo una primaria ricostruzione della polizia, le cause dell’assassinio sarebbero da ricercare in unamolto accesa che si sarebbe verificata poco prima tra due 15enni, che avrebbero poi coinvolto le rispettive famiglie.

