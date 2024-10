Rigopiano, Valsecchi contro Trincia: “Mi ha sottratto progetto podcast e docuserie” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scoppia la polemica attorno al podcast e alla docu-serie 'E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano' prodotti da Chora Media con Pablo Trincia come autore. "Mi hanno sottratto il progetto", afferma il produttore Pietro Valsecchi che all'Adnkronos annuncia di aver depositato sabato, tramite i suoi legali, una diffida contro Trincia e L'articolo Rigopiano, Valsecchi contro Trincia: “Mi ha sottratto progetto podcast e docuserie” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scoppia la polemica attorno ale alla docu-serie 'E poi il silenzio – Il disastro di' prodotti da Chora Media con Pablocome autore. "Mi hannoil", afferma il produttore Pietroche all'Adnkronos annuncia di aver depositato sabato, tramite i suoi legali, una diffidae L'articolo: “Mi ha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Rigopiano - Valsecchi contro Trincia : “Mi ha sottratto progetto podcast e docuserie” - Per Valsecchi “quello che emerge chiaramente è che la proprietà intellettuale di questo progetto mi è stata sottratta”. “Pablo Trincia non risulta essere nel legittimo possesso del materiale utilizzato per il podcast, o comunque della gran parte di esso”, si legge nella diffida. Per questo, ... (Dailyshowmagazine.com)

Valsecchi diffida Pablo Trincia e Sky : “Rigopiano? Mi ha sottratto il progetto. Ha incontrato i familiari delle vittime a mia insaputa - tutti credevano lavorasse per me” - Avevo preso un impegno con lo studio Reboa e i familiari delle vittime: devolvere loro tutti i ricavati. Trivelli aggiunge che il contratto originario prevedeva che i ricavi sarebbero stati devoluti alle famiglie delle vittime, ma l’accordo è stato violato: “Abbiamo già inviato una diffida e, se ... (Ilfattoquotidiano.it)