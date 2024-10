Processo per diffamazione, Canfora prosciolto dopo il ritiro della querela di Meloni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il giudice monocratico Pasquale Santoro del Tribunale di Bari ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per il filologo Luciano Canfora, rinviato a giudizio lo scorso aprile per diffamazione aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni.La sentenza è arrivata oggi pomeriggio Baritoday.it - Processo per diffamazione, Canfora prosciolto dopo il ritiro della querela di Meloni Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il giudice monocratico Pasquale Santoro del Tribunale di Bari ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per il filologo Luciano, rinviato a giudizio lo scorso aprile peraggravata nei confrontipremier Giorgia.La sentenza è arrivata oggi pomeriggio

Meloni ritira la querela per diffamazione : la Procura di Bari chiede il proscioglimento di Canfora - La richiesta è arrivata dopo che la difesa di Luciano Canfora, affidata all'avvocato Michele Laforgia, ha comunicato l'accettazione della remissione di querela da Giorgia Meloni. La Procura di Bari, riporta l'Ansa, ha chiesto il proscioglimento del filologo 82enne, rinviato a giudizio ad aprile... (Baritoday.it)

Meloni ritira la querela per diffamazione contro Luciano Canfora - (Adnkronos) – La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ritirato la denuncia-querela per diffamazione nei confronti dello storico e filologo… L'articolo Meloni ritira la querela per diffamazione contro Luciano Canfora proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Meloni ritira la querela per diffamazione contro Luciano Canfora - Lo scorso 16 aprile il giudice monocratico della prima sezione del tribunale di Bari Antonietta Guerra, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine dell'udienza predibattimentale lo aveva rinviato a giudizio davanti al […]. (Adnkronos) – La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ... (Periodicodaily.com)