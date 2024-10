Podismo torna l’Ecomaratona Pratese

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 – Il cuore verde del Parco delle Cascine di Tavola si prepara ad accogliere, alle 8,30 di domenica 13 ottobre, la 6ª edizione del. Un evento che unisce sport e natura, offrendo ai partecipanti la possibilità di scegliere tra quattro percorsi suggestivi. Oltre alla sfida più impegnativa della maratona di 42,195 km, gli atleti potranno cimentarsi nella mezza maratona di 21,097 km, nella competitiva di 14 km, o partecipare alla passeggiata/corsetta non competitiva di 7 km, aperta a tutti senza necessità di certificato medico. Per chi sceglie il percorso di 14 Km e per i non competitivi, le iscrizioni resteranno aperte fino alla mattina stessa.